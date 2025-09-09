ФРП может профинансировать в 2025 году более 300 проектов

Фонд ранее ежегодно финансировал до 280 проектов, отметил его директор Роман Петруца

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число проектов, профинансированных Фондом развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга), к концу года может превысить 300. Ранее ФРП ежегодно финансировал до 280 проектов, сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным директор фонда Роман Петруца.

"В 2025 году мы ожидаем порядка 300 новых проектов. Я вам ранее докладывал, наш средний темп в последние годы - 250-280 проектов в год. В этом году, я уверен, мы перешагнем цифру 300", - сказал он.

Петруца отметил при этом качество портфеля фонда. "На сегодняшний день 1% проблемных активов в нашем портфеле. Стоит отметить и социально-экономические показатели. Взнос в экономику страны - это порядка полутриллиона частных инвестиций, около 300 млрд рублей налогов, которые заплатили наши клиенты в бюджеты разных уровней. Можно сказать, что из каждого профинансированного фондом рубля промышленности 70 копеек уже вернулось в бюджеты", - пояснил он.

О ФРП

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет глава Минпромторга Антон Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.