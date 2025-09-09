"Северный градус" сменит название на "Каждая покупка в радость" и концепцию торговли, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Региональная сеть алкомаркетов "Северный градус" в Вологодской области изменит название и концепцию. Доля алкоголя в ее ассортименте не превысит 20%, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Региональная сеть алкомаркетов "Северный градус" сменит название и концепцию торговли. Торговые точки будут называться "Каждая покупка в радость", при этом ассортимент алкогольной продукции в общем объеме товара составит не более 20%", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Компания приняла решение о ребрендинге, чтобы сохранить бизнес и продолжать работу с соблюдением установленных в регионе ограничений розничной продажи алкоголя. Ранее, 18 августа, в 25 магазинах сети была приостановлена реализация крепкого алкоголя из-за выявленных нарушений областного закона. Первые четыре магазина сменят вывески на следующей неделе, процесс их изготовления запущен, добавил глава региона.

Позже губернатор сообщил о совместном решении с сетью "Бристоль" по ребрендингу, изменению концепции, формата торговли. "Вся сеть в регионе поменяется в этом году. Сам приеду на открытие магазина в Вологде после трансформации. Очень толковый и взаимовыгодный как для региона, так и для бизнеса, партнерский проект", - написал Филимонов, обещав в ближайшее время рассказать об этом подробнее.

Как сообщал он ранее, из-за ограничения на розничную продажу алкоголя с марта этого года закрылись 362 алкомаркета из 610. Федеральная сеть магазинов "Красное & Белое" в начале августа прекратила розничную продажу алкоголя в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений. Компания пытается возобновить торговлю через суд.

С 1 марта 2025 года купить алкоголь по будням в Вологодской области можно только с 12:00 до 14:00 и без ограничений в кафе, ресторанах и других заведениях общепита с алкогольной лицензией. В выходные и отдельные праздничные дни горячительное продается без ограничений. Расширен перечень праздничных дат, когда реализация алкоголя в регионе запрещена. Введены дополнительные ограничения на продажу спиртного в подвальных помещениях, цокольных этажах и пристроенных помещениях многоквартирных домов, чтобы вытеснить из дворов "наливайки".