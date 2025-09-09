Курс евро на межбанке превысил 98 рублей впервые с 13 февраля

По данным на 11:27 мск, курс валюты рос на 1,04%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Курс евро на российском межбанковском рынке превысил 98 рублей впервые с 13 февраля 2025 года, свидетельствуют данные площадки "Финам".

По данным на 11:27 мск, курс евро рос на 1,04% - до 98,068 рубля. В это же время курс доллара на российском межбанковском рынке рос на 1,12%, до 83,39 рубля.

К 11:37 мск курс евро ускорил рост и находился на уровне 98,1 рубля (+1,08%), доллар остался на уровне 83,39 рубля (+1,12%).

Ранее сообщалось, что курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 83 рубля впервые с 9 мая 2025 года.