VK продолжит аренду бывшей главной страницы "Яндекса"

В холдинге отметили, что "Дзен" продолжит работать с сетью "Яндекса" для размещения рекламы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Холдинг VK, который управляет платформой "Дзен", достиг соглашения с "Яндексом" о продолжении переадресации на эту платформу с домена yandex.ru. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе VK.

"Сделку с "Яндексом" мы подтверждаем, но ее условия не раскрываем", - сказали в VK.

"Дзен", как пояснили в VK, продолжит работать с сетью "Яндекса" для размещения рекламы. Поисковая строка "Яндекса" также останется на платформе "Дзена".

В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" провели сделку по обмену сервисами. Согласно сделке между VK и "Яндексом", которая является безденежной, VK передал "Яндексу" сервис по доставке Delivery Club, а взамен получил сервисы "Новости" и "Дзен".