Лукашенко: экономика Белоруссии за пять лет пережила беспрецедентные вызовы

Президент республики отметил, что против Минска были введены невиданные, драконовские санкции

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Экономика и банковский сектор Белоруссии за последние годы пережили беспрецедентные вызовы в связи с санкционным давлением Запада. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Нацбанка и руководством банков.

"За последнюю пятилетку национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы", - цитирует главу государства агентство БелТА.

Лидер страны напомнил, что против Белоруссии были введены невиданные, драконовские санкции. "Как мне докладывают, в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но на данный момент сделано не все, имеются недоработки. Мы недавно провели совещание с администрацией президента, нашим дипломатическим корпусом. Впереди совещание с правительством. Сегодня будем говорить не только о Национальном банке, но и о развитии банковско-финансовой системы в целом, которая, как и вся наша страна, проходит непростой, сложный период", - сказал президент.

Говоря о росте золотовалютных резервов в Белоруссии в последнее время Лукашенко указал, что нельзя просто "сидеть на кубышке". Как отмечает агентство, на 1 сентября 2025 года резервы достигли значения почти в $12,5 млрд, увеличившись с начала текущей пятилетки почти на $5 млрд. "Но хочу отметить, что этому в значительной мере способствовал рост мировых цен на золото. А так бывает не всегда. Значит, и расслабляться нельзя. И просто сидеть сложа руки на кубышке, наверное, неправильно. Деньги должны работать на выгодные стране инвестиционные проекты с быстрой отдачей или долгосрочные экспортные контракты", - пояснил он.

Глава государства также потребовал срочно переломить тенденцию растущей инфляции и усилить в этом роль Нацбанка, которая, как считает президент, пока в данном процессе вообще не видна.