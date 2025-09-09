В МГД предложили ввести скидку на метро для пользователей перехватывающих парковок

Это создаст для автовладельцев понятный и прозрачный стимул, а для города станет эффективной инвестицией, отметил зампредседателя партии "Новые люди" Александр Даванков

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя партии "Новые люди", депутат Мосгордумы Александр Даванков направил письмо заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову с предложением ввести скидку на проезд в метро и МЦК для граждан, пользующихся перехватывающими парковками. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Сегодня в Москве уже действует механизм, позволяющий водителям бесплатно оставлять автомобиль на таких парковках при условии совершения поездки на метро. Эта мера зарекомендовала себя как правильный шаг, однако ее стимулирующего эффекта недостаточно для того, чтобы в полной мере изменить транспортное поведение горожан и существенно разгрузить дороги", - подчеркнул депутат.

Он просит "рассмотреть целесообразность введения скидки на проезд в метро и МЦК для пользователей перехватывающих парковок". "В случае поддержки инициативы предлагаем поручить профильным подразделениям департамента проработать соответствующий механизм и оценить возможности его поэтапного внедрения", - говорится в документе.

"Данный подход создаст для автовладельцев понятный и прозрачный стимул, а для города станет эффективной инвестицией: снижение заторов и улучшение качества воздуха принесут экономический и социальный эффект, превышающий возможные расходы на предоставление скидки", - подчеркнул он. Даванков добавил, что техническая база для реализации инициативы уже существует "на основе транспортных карт "Тройка" и интегрированных систем оплаты".

