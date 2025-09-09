Новак предложил Сирии возобновить работу МПК по экономическому сотрудничеству

Вице-премьер России указал, что комиссия зарекомендовала себя как хороший инструмент для развития отношений, в экономической сфере прежде всего

ТУНИС, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак предложил новым властям Сирии возобновить работу межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. С таким заявлением он выступил в Дамаске на расширенной встрече российской делегации с сирийскими официальными лицами, видеозапись опубликовал сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.

"Предлагаем возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая зарекомендовала себя как хороший инструмент для развития наших отношений, в экономической сфере прежде всего", - сказал он.