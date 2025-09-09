Это первое предприятие в Восточной Сибири по производству полимеров, которое обеспечено собственным сырьем

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Иркутский завод полимеров станет драйвером развития "зеленой" газохимии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на губернатора области Игоря Кобзева.

Это первое предприятие в Восточной Сибири по производству полимеров, обеспеченное собственным сырьем. Проектная мощность предприятия - 650 тыс. тонн товарной продукции в год. В декабре 2024 года завод произвел первые гранулы полиэтилена из привозного сырья. Основной объем пусконаладочных работ был завершен в апреле 2025 года. В настоящее время на заводе выполняется подготовка оборудования к эксплуатации и выходу на проектную мощность.

"Иркутский завод полимеров в Усть-Куте является якорным предприятием для создания газохимического комплекса, значимого не только для региона, но и для всей страны. Это позволит наладить глубокую переработку сырья на территории района и перейти к несырьевому неэнергетическому экспорту. Наращивать это направление - именно такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин. Конечно, это открывает большие перспективы для развития Усть-Кутского района. На прошлой неделе был одобрен мастер-план социально-экономического развития этой территории, которая, кстати, является опорной для региона", - сообщил губернатор во время посещения промышленной площадки в Усть-Куте.

Запуск предприятия в эксплуатацию откроет новые возможности для создания на территории региона крупных, средних и малых производств, ориентированных на выпуск полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью. Также будет создано 1,9 тыс. новых рабочих мест.

В свою очередь директор завода Елена Ваулина сообщила, что на предприятии для решения вопросов экологической безопасности внедрены современные технологические решения, в том числе замкнутый водооборот, современный биореактор. "Экологический мониторинг осуществляется центральной заводской лабораторией и мобильным аналитическим комплексом. Производство бездымное, а видимые испарения представляют собой водяной пар из замкнутой системы охлаждения. Автоматизированные системы обеспечивают круглосуточный контроль состава выбросов", - рассказала она. Также на территории завода организовано производство по переработке отходов в грунт по лицензированной технологии, прошедшей государственную экологическую экспертизу.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку участков углеводородов на территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии.