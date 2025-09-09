Программа предусматривает реализацию мероприятий по восстановлению насаждений и противопожарной безопасности

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 500 млн рублей направят в Северной Осетии на развитие лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

"Программа предусматривает реализацию мероприятий по восстановлению насаждений и противопожарной безопасности. Общий объем финансирования составляет порядка 500 млн рублей. Это даст возможность улучшить экологическое благополучие в республике", - говорится в сообщении.

Средства выделяются в рамках государственной программы, направленной на развитие лесного хозяйства.