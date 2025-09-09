Минтруд: последние два года экономика России росла темпами выше среднемировых

В 2024 году ВВП вырос на 4,3%, годом ранее - на 4,1%, отметил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экономика России последние два года росла темпами выше среднемировых, в 2024 году ВВП вырос на 4,3%, годом ранее - на 4,1%. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"За последние два года экономика России росла темпами выше среднемировых - в прошлом году ВВП вырос на 4,3% после 4,1% в 2023 году", - сказал он на 78-й сессии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) в Женеве.

По словам Пудова, такая динамика в первую очередь обусловлена "ростом внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, производительности, снижением безработицы и увеличением реальных доходов населения". "Были достигнуты значительные успехи в поддержке экспорта, либерализации торговых норм, повышении эффективности государственных программ и улучшении инвестиционного климата", - добавил замминистра.

78-я сессия КЭСКП проходит в Женеве с 8 по 26 сентября. На ней рассматривают доклады Зимбабве, Колумбии, Лаоса, Нидерландов, Россиии и Чили. КЭСКП осуществляет надзор за соблюдением Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Состоит из 18 независимых экспертов.