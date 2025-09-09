Открыть торговый дом планируется в 2026 году, сообщил губернатор Петербурга

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены официальной делегации северной столицы посетили строящийся деловой центр "Санкт-Петербург" в Ташкенте и убедились, что возведение объекта идет по плану. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Узбекистане.

По ее данным, российскую делегацию сопровождали министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов.

"Строительство делового центра "Санкт-Петербург" в Ташкенте идет в соответствии с намеченными планами. Мы увидели, что оно вышло на финальный этап. Открыть торговый дом планируем в следующем году. Он станет площадкой для диалога предпринимателей", - сказал Беглов, слова которого привела пресс-служба.