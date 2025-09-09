Средства будут направлены также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 1,5 млрд рублей выделят из бюджета Северной Осетии на возмещение затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

"Субсидии предоставляются по 20 направлениям с общим объемом финансирования порядка 1,5 млрд рублей. Вопросы развития отрасли обсуждались на встрече заместителя председателя правительства Дмитрия Николаевича Патрушева с главой республики Сергеем Ивановичем Меняйло. Коллеги, необходимо обеспечить выполнение всех поставленных задач", - сказал премьер республики Борис Джанаев.

Средства из республиканского бюджета в виде субсидий направят на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.