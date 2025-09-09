По словам статс-секретаря - замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, этот показатель "неуклонно снижался" - с 6,4% в 2020 году до 2,2% в 2025 году

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Уровень безработицы и бедности в России остается на рекордно низком уровне, несмотря на беспрецедентное количество антироссийских санкций. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"Несмотря на беспрецедентное количество санкций, введенных против нашей страны, уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне и одним из самых низких в мире", - сказал он на 78-й сессии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) в Женеве. По словам замминистра, этот показатель "неуклонно снижался" - с 6,4% в 2020 году до 2,2% в 2025 году.

Пудов подчеркнул, что с учетом нарастающего санкционного давления важнейшей задачей для России остается "повышение доходов граждан и снижение уровня бедности". Он напомнил, что с начала января МРОТ в очередной раз вырос и по сравнению с 2024 годом увеличился на 16,6%. "До введения пособия в 2019 году уровень бедности составлял 12,4%. По результатам прошлого года этот показатель сократился до 7,2%. Это минимальная величина за историю наблюдений", - отметил замминистра.

78-я сессия КЭСКП проходит в Женеве с 8 по 26 сентября. На ней рассматривают доклады Зимбабве, Колумбии, Лаоса, Нидерландов, Россиии и Чили. КЭСКП осуществляет надзор за соблюдением Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Состоит из 18 независимых экспертов.