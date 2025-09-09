Они составили 6,03 трлн рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ январь - август 2025 года получил 6,03 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 20,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах на сайте Министерства финансов РФ.

"Нефтегазовые доходы составили 6 027 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 20,2% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. Поступление нефтегазовых доходов в январе - августе текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - говорится в сообщении.

В Минфине также отметили, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.