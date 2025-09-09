Они составили 17,7 трлн рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ненефтегазовые доходы российского бюджета за январь - август 2025 года увеличились на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 17,7 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина.

"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 17 700 млрд рублей (+14,3% г/г). Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе - августе выросли на 6,0% г/ г, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции", - говорится в сообщении.

В Минфине также отметили, что в части поступления ненефтегазовых доходов как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом сохраняется положительная динамика.