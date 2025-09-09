Новые сорта - не ГМО, так как в них не переносится чужеродный генетический материал, подчеркнули ученые

СИРИУС /федеральная территория/, 9 сентября. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину в научно-технологическом университете "Сириус" показали новые сорта растений, создаваемые с помощью технологии редактирования генома, передает корреспондент ТАСС.

Среди новинок - виноград, который устойчив к грибковым инфекциям. "Меньше потерь урожая, не нужно травить фунгицидами. Сорт "мерло", - рассказал председатель Ученого совета университета "Сириус" Роман Иванов.

Выведена также клубника, которая содержит в 12 раз больше кверцетина - природного антиоксиданта. "То есть такая молодильная клубника в итоге получилась", - заметил Иванов.

Ученые подчеркивают, что новые сорта - не ГМО: в них не переносится чужеродный генетический материал. "Мы вносим точечные мутации в геном растения, фактически имитируя то, что делает эволюция - и делает случайным образом. Мы же, поскольку мы знаем и делаем целенаправленно, просто ускоряем эволюцию в сотни раз", - пояснил председатель Ученого совета университета "Сириус".