Соглашение заключили на 10 лет, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 9 сентября. /ТАСС/. Венгрия заключила соглашение с компанией Shell на закупку 2 млрд куб. м природного газа в год в течение 10 лет. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

" [Это] крупнейший и самый долгосрочный контракт на поставку природного газа, когда-либо заключенный с западным поставщиком. Только что подписанное соглашение касается закупки 2 млрд куб. м природного газа в течение 10 лет, начиная с 2026 года", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Глава дипведомства также отметил, что соглашение с Shell позволит привлечь новые ресурсы на территорию Венгрии, при этом сохранив уже имеющиеся.