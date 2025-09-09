МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает расширить эксперимент по маркировке медицинских изделий, сообщило министерство.
Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"В рамках предлагаемого расширения эксперимента планируется апробация технологий маркировки глюкометров, тест-полосок для определения уровня глюкозы, тонометров, экспресс-тестов, наборов реагентов, шовных материалов и эндопротезов", - говорится в сообщении.
Проект предусматривает поэтапное расширение эксперимента на дополнительную социально значимую номенклатуру с его завершением 31 августа 2026 года.