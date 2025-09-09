Квантовые компьютеры и все, что с ними связано

Президент в рамках рабочей поездки посетил научно-технологический университет "Сириус"

СИРИУС /федеральная территория/, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые научно-технологического университета "Сириус" разрабатывают принципиально новые средства защиты информации, которые позволят обезопасить российские платформы от взломов с помощью квантовых компьютеров, на порядок превосходящих обычные инструменты хакеров. Наработки представили президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент ТАСС.

Президент России 9 сентября в рамках рабочей поездки посетил научно-технологический университет "Сириус". В частности, глава государства ознакомился с работой проектной, аналитической и химической лабораторий университета. Также президент пообщался с молодыми учеными вуза.

"Дело в том, что появление квантовых компьютеров тут же скомпрометирует все существующие у нас средства шифрования, особенно с открытым ключом. <…> Мы не знаем, когда этот момент наступит, и должны загодя, на перспективу, разрабатывать алгоритмы постквантового шифрования, методы, алгоритмы, технологии оценивания устойчивости наших блокчейн-систем, российских цифровых платформ. И, соответственно, развивать программно-технические средства обеспечения такой устойчивости", - рассказал президенту заместитель руководителя научной группы в научно-технологическом университете "Сириус" Константин Гнидко.

Он пояснил, что преимущество квантовых компьютеров будет в том, что они намного быстрее выполняют вычисления, в том числе за счет возможности проводить несколько операций параллельно. "И та страна или корпорация, у которой появится эта технология, скорее всего, будет скрывать, что она ей обладает - именно, чтобы вскрывать чужие тайны", - уверен Гнидко.

Ученый уточнил, что работа ведется в рамках гранта. По данным пресс-службы федеральной территории Сириус, грантовая программа вуза предполагает, что команды под руководством ведущих ученых получают на проведение исследований по 50 млн рублей в год в течение трех лет, а затем финансирование может быть продлено еще на два года. Команды-грантополучатели под руководством перспективных молодых ученых финансируются по 30 млн рублей в год.

Другие проекты

Ученый добавил, что центр информационных технологий и искусственного интеллекта "Сириуса" также занимается рядом других проектов: вопросами безопасности искусственного интеллекта, больших языковых моделей и других систем, при этом по ряду направлений работы ведется смежно различными специалистами.

Как пояснили в пресс-службе Сириуса, сотрудники центра также развивают ряд прикладных направлений, связанных с внедрением искусственного интеллекта.

"Еще одно важнейшее направление - защита населения, в первую очередь талантливой молодежи от деструктивного информационного контента. Мы проводим исследования для раннего выявления психологических угроз и информационных манипуляций, в том числе с применением больших языковых моделей. Также мы разрабатываем образовательные программы по направлению квантовой кибербезопасности и искусственного интеллекта", - отметил Константин Гнидко.