Суд передал государству ДК им. Кирова в Петербурге по иску Генпрокуратуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры России об изъятии из незаконного владения у частных собственников федерального памятника архитектуры - Дворца культуры имени С. М. Кирова на Васильевском острове, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил: истребовать из владения ООО "ДК Кирова" в пользу Российской Федерации нежилое здание <...> по адресу Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, дом 83, литера А, нежилое здание <...> по адресу Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, дом 83, литера Б. В удовлетворении встречного иска отказать. В приведении решения к немедленному исполнению отказать", - сказала судья Александра Варенникова, оглашая резолютивную часть решения.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца. Отдельно суд указал, что не усмотрел признаков злоупотребления правом в действиях владеющего зданиями с 2017 года ООО "ДК Кирова" и его совладельцев Алексея и Дениса Семеновых.

Генпрокуратура в заседании поддержала свои требования, а представители ответчика, его совладельцев и профсоюзных организаций, владевших зданиями ранее, возражали и просили в иске отказать как в незаконном и необоснованном, удовлетворив встречные требования ответчика о признании права собственности РФ на оба здания отсутствующим.

В качестве третьих лиц суд привлек к участию в процессе Алексея и Дениса Семеновых, прежнего собственника - Ленинградскую федерацию профсоюзов, а также Росимущество, управление Росреестра по Санкт-Петербургу, Всеобщую конфедерацию профсоюзов, Федерацию независимых профсоюзов России, комитет по госконтролю, использованию и охране памятников и комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Дом 83, литера А, собственно Дворец культуры, имеет площадь более 20 тыс. кв. метров и признан объектом культурного наследия федерального значения. Здание было построено в 1930-1937 годах по проекту архитекторов Ноя Троцкого и Соломона Козака в стиле конструктивизма. Соседнее нежилое здание под литерой Б площадью 612 кв. м построено в 1963 году и в состав памятника не входит, однако составляет с первым зданием единый хозяйственный комплекс.