В этой модели впервые появилась функция перевода других языков в режиме реального времени

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro 3, у которых впервые появилась функция перевода других языков в режиме реального времени. Трансляция ведется на сайте корпорации.

Функция перевода в режиме реального времени заглушает шум и голос собеседника и воспроизводит его речь на понятном пользователю языке. Диалог также будет выводиться на экране iPhone, объясняют разработчики.

У AirPods Pro 3 активное шумоподавление в два раза сильнее, чем у предыдущей модели. Также улучшено качество воспроизведения. Кроме того, в наушниках появился датчик пульса, данные будут отображаться в приложении "Здоровье".

AirPods Pro 3 изменились и в форме, они стали меньше и удобнее. Изменилась форма насадок, добавлена защита от пота и дождя. В наушниках увеличено время автономной работы с шести до восьми часов в режиме шумоподавления.

Цены на AirPods Pro 3 начинаются от $249.