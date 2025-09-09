Совокупный объем инвестиций компании в проект составит 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первый в Рязанской области завод по производству лечебного и энтерального питания открыли в городе Новомичуринске. Будет создано порядка 200 рабочих мест, общий объем инвестиций в проект составит 1,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Это первое подобное производство в регионе и одно из немногих в России. Некоторые технологии, используемые на заводе, не имеют аналогов. Завод использует только российские научные разработки. <…> Открытие завода позволяет увеличить долю именно российского производства специального питания", - сообщили в компании, отметив, что 80% рынка производства специального питания в России занято иностранными компаниями, что создает риск остановки или снижения производства в стране на фоне увеличения числа нуждающихся пациентов.

В сообщении отмечается, что компания предложит новый ассортимент продуктов для детей и взрослых с заболеваниями, требующими специального подхода, а также для пациентов, находящихся на этапе паллиативной помощи. Выпускаемые компанией продукты проходят клинические исследования в передовых научных медицинских учреждениях страны, результаты публикуются в ведущих научных изданиях России и других стран.

"Благодаря содействию правительства Рязанской области мы смогли запустить в самый короткий срок завод лечебного энтерального питания, который сможет обеспечить зондовым питанием всех нуждающихся в нем", - сказала президент компании "Леовит" Татьяна Пилат.

Энтеральное питание - жизненно важная часть медицинского обеспечения, помогающая людям, не имеющим возможности получать питательные вещества в обычном режиме, восстанавливать процессы метаболизма в организме. Импортные производители лечебного энтерального питания имеют долю на российском рынке около 80%. Новый завод развернет отечественное производство жизненно важной продукции для миллионов людей. Потенциал производства позволяет обеспечить пациентов современным лечебным питанием в масштабах всей страны.