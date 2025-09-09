Защитное стекло устройства в четыре раза устойчивее к трещинам, чем у предыдущего поколения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple представила новые смарт-часы Apple Watch Series 11, которые стали самыми тонкими умными часами в истории линейки. Новинку показали на ежегодной презентации Apple.

Apple Watch Series 11 на 100% состоит из переработанного алюминия или титана в зависимости от модели. У новых часов есть датчик давления крови, который будет предупреждать о гипертонии. Помимо этого, в Apple Watch Series 11 появился рейтинг сна, который позволит оценивать качество сна обладателя умных часов. Цена на Apple Watch Series 11 начинается от $399.

Также Apple представила Apple Watch SE 3, которые поддерживают сотовую связь 5G. Защитное стекло устройства в четыре раза устойчивее к трещинам, чем у предыдущего поколения. Часы гарантируют 18 часов автономной работы в течение всего дня и впервые поддерживают быструю зарядку. Apple Watch SE 3 заряжаются до двух раз быстрее, чем модели предыдущего поколения. Цена на Apple Watch SE 3 начинается от $249.

Еще одна новинка - Apple Watch Ultra 3. Устройство оснащено функцией экстренной связи через спутник и самым большим дисплеем в истории Apple Watch. Часы позволяют пользователям отправлять сообщения и делиться своим местоположением, даже когда они находятся вне сети. Apple Watch Ultra 3 поддерживают сотовую связь 5G, обладают самым точным GPS среди спортивных часов и гарантируют до 42 часов автономной работы. Стоимость Apple Watch Ultra 3 начинается от $799. Модель доступна в корпусах из натурального и черного титана.