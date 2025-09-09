Акции Apple снижались почти на 1,7% после презентации новых гаджетов корпорации

К 21:12 мск они торговались на уровне $233,89 за бумагу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций американской корпорации Apple снижалась почти на 1,7% на электронной бирже Nasdaq после завершения ежегодной презентации, на которой представили ряд новых гаджетов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 20:17 мск, акции корпорации поднимались на 0,24%, до $238,44 за бумагу. К 21:12 мск, после завершения презентации новинок, акции Apple перешли к снижению и торговались на уровне $233,89 за бумагу (-1,68%).

Корпорация анонсировала на презентации новые беспроводные наушники AirPods Pro 3 с функцией перевода иностранных языков в режиме реального времени, новые и самые тонкие в линейке компании смарт-часы Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 с поддержкой сотовой связи 5G, Apple Watch Ultra 3 с функцией экстренной связи через спутник и самым большим дисплеем в истории Apple Watch.

Apple также представила новое поколение смартфонов - iPhone 17, в традиционную линейку из четырех смартфонов вошла модель с самым тонким за всю историю корпусом - iPhone 17 Air, толщина телефона составила 5,6 мм. Смартфоны iPhone 17 сделаны из алюминия и титана, имеют процессор А19 или А19Pro в зависимости от модели. Диагональ iPhone 17 - 6,3 дюйма, iPhone 17 Air - 6,5 дюйма, iPhone 17 Pro - 6,3 дюйма, iPhone 17 Pro Max - 6,9 дюйма.