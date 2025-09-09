Чтобы попасть в рейтинг, в 2025 году нужно владеть капиталом на сумму не менее $3,8 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Общее состояние 400 самых богатых американцев достигло рекордных $6,6 трлн, Илон Маск все также занимает первую строчку рейтинга. Об этом сообщил журнал Forbes.

Чтобы попасть в рейтинг в 2025 году нужно владеть капиталом на сумму не менее $3,8 млрд. Как отмечает Forbes, это на $500 млн больше минимального значения 2024 года.

В 2025 году состояние Маска составило рекордные $438 млрд. На втором месте председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон ($276 млрд), на третьем сооснователь корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг ($253 млрд), за ним идут основатель Amazon Джефф Безос ($241 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($179 млрд).

Нынешний президент США Дональд Трамп занял 201 строчку, его капитал составил $7,3 млрд.