СЫКТЫВКАР, 9 сентября. /ТАСС/. Первые 10 из 26 километров Усинского водовода в Воркуте, который подает воду из реки Усы и снабжает ею весь арктический город, поселки и угледобывающие шахты, отремонтируют в 2025 году. При этом стоимость ремонта удалось снизить в разы, сообщил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в ходе своей прямой телевизионной линии.

"Когда я уезжал из республики 10 лет назад, славный глава Воркуты Игорь Леонидович Шпектор ставил вопрос об Усинском водоводе, я вернулся - и та же проблема. Есть разные подходы. Когда я приехал, мне предлагали потратить 15 млрд рублей на реконструкцию Усинского водовода. А при ближайшем рассмотрении оказалось, и я надеюсь, что в этом году из 26 км нам удастся сделать первые 10 км, это нам обойдется в 800 млн рублей", - сказал Гольдштейн.

Для решения многолетнего проблемного вопроса были задействованы все имеющиеся доступные ресурсы, отметил он. "Мы договорились с "Воркутауглем", что они поменяют уголь на сталь, из стали сделают нам специальную трубу, привезут ее сюда в своих пустых вагонах, ну и масса действий, которая позволяет 15 млрд рублей превратить в разумные деньги. Мы обязательно сделаем Усинский водовод, потому что это вопрос безопасности жизнеобеспечения арктического города", - подчеркнул Гольдштейн.

Ранее в интервью ТАСС руководитель региона отмечал, что изношенность водовода достигла 100%.

Воркута - заполярный город с населением 57 тыс. человек, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь", которое с декабря 2021 года входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON.