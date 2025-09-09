По информации министерства, в него войдут СМИ, банки и аптеки

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Список интернет-ресурсов, которые войдут на втором этапе в перечень для использования в периоды ограничения мобильного интернета, еще разрабатывается. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также войдут СМИ, банки, аптеки", - говорится в сообщении.

В Минцифры напомнили, что на первом этапе в список уже вошли популярные интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. Планируется, что перечень цифровых платформ будет пополняться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России.