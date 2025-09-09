В министерстве отметили, что список сайтов, которые будут доступны при ограничениях интернета, еще формируется

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ не подтверждает появившуюся информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета - так называемом белом списке", - сказано в сообщении.

В Минцифры напомнили, что, по данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как "Фонбет", что не соответствует действительности, и сайт букмекерской компании включать не планируют.