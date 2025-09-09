Самый мощный в истории: Apple представила iPhone следующего поколения

Американская корпорация Apple представила новое поколение смартфонов - iPhone 17. iPhone 17 Pro, разработанный с нуля, анонсируется как самый мощный в истории

iPhone 17 Pro: 6-ядерный графический процессор A19 Pro с нейронными ускорителями, инновационная система охлаждения, дисплей Super Retina XDR 6,9 дюйма или 6,3 дюйма, основная камера - 48 Мп. До 39 часов воспроизведения видео. Цена - от $1099.

В iPhone 17 Pro создатели обещают невероятно высокую производительность благодаря передовой технологии охлаждения. "Разработанная Apple испарительная камера с лазерной сваркой в сочетании с цельным алюминиевым корпусом эффективно отводит тепло от чипа A19 Pro, обеспечивая еще более высокую стабильную производительность. Этот прорыв в области терморегулирования - ключ к созданию самого мощного iPhone из когда-либо созданных", - говорится в сообщении.

iPhone 17: 5-ядерный графический процессор А19 с нейронными ускорителями, дисплей Super Retina XDR 6,3 дюйма, основная камера - 48 Мп. До 30 часов воспроизведения видео. Цена - от $799.

"Благодаря аккумулятору, обеспечивающему целый день работы, вы можете работать, смотреть фильмы и гулять без каких-либо забот. Если вам нужно быстро подзарядить аккумулятор, всего 10 минут зарядки обеспечат до 8 часов просмотра видео при использовании адаптера высокой мощности", - анонсировали разработчики.

iPhone Air: 5-ядерный графический процессор A19 Pro с нейронными ускорителями, дисплей Super Retina XDR 6,5 дюйма, основная камера - 48 Мп. До 27 часов воспроизведения видео. Цена - от $999.

"Толщина корпуса - 5,6 мм, вес - всего 165 граммов. Это самый тонкий iPhone в истории - даже несмотря на большой, захватывающий 6,5-дюймовый дисплей и мощь процессора A19 Pro", - заявляют разработчики.

Все iPhone 17 идут с минимальным объемом памяти 256 ГБ. Базовая модель iPhone 17 будет доступна в пяти цветах: лаванда, голубая дымка, черный, белый и шалфей. IPhone Air представлен в четырех расцветках: черный, белый, небесно-голубой и светло-золотой. Модели iPhone Pro и iPhone Pro Max доступны в серебряном, оранжевом и темно-синем цветах. Старт продаж - 19 сентября.

Беспроводные наушники AirPods Pro 3. Функция перевода в режиме реального времени заглушает шум и голос собеседника и воспроизводит его речь на понятном пользователю языке. Диалог также будет выводиться на экране iPhone, объясняют разработчики.

У AirPods Pro 3 активное шумоподавление в два раза сильнее, чем у предыдущей модели. Также улучшено качество воспроизведения. Кроме того, в наушниках появился датчик пульса, данные будут отображаться в приложении "Здоровье". AirPods Pro 3 изменились и в форме, они стали меньше и удобнее. Изменилась форма насадок, добавлена защита от пота и дождя. В наушниках увеличено время автономной работы с шести до восьми часов в режиме шумоподавления. Цена - от $249.

Смарт-часы Apple Watch Series 11 стали самыми тонкими умными часами в истории линейки. Apple Watch Series 11 на 100% состоит из переработанного алюминия или титана в зависимости от модели. У новых часов есть датчик давления крови, который будет предупреждать о гипертонии. Помимо этого, в Apple Watch Series 11 появился рейтинг сна, который позволит оценивать качество сна обладателя умных часов. Цена на Apple Watch Series 11 начинается от $399.

Смарт-часы Apple Watch S. E. 3 поддерживают сотовую связь 5G. Защитное стекло устройства в четыре раза устойчивее к трещинам, чем у предыдущего поколения. Часы гарантируют 18 часов автономной работы в течение всего дня и впервые поддерживают быструю зарядку. Apple Watch S. E. 3 заряжаются до двух раз быстрее, чем модели предыдущего поколения. Цена стартует от $249.

Смарт-часы Apple Watch Ultra 3 оснащены функцией экстренной связи через спутник и самым большим дисплеем в истории Apple Watch. Часы позволяют пользователям отправлять сообщения и делиться своим местоположением, даже когда они находятся вне сети. Apple Watch Ultra 3 поддерживают сотовую связь 5G, обладают самым точным GPS среди спортивных часов и гарантируют до 42 часов автономной работы. Стоимость стартует от $799. Модель доступна в корпусах из натурального и черного титана.

Новые устройства Apple, в том числе iPhone 17, появятся в продаже в России до конца сентября, сообщили опрошенные ТАСС ретейлеры.​​

Александр Темнов