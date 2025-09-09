"Эксперт РА": 87% страховщиков положительно оценивают рынок страхования non-life

Только 13% респондентов оценили состояние рынка нейтрально, "и никто из опрошенных не назвал его негативным", говорится в обзоре кредитного рейтингового агентства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Большинство страховых компаний видят положительные перспективы non-life сегмента (сегмент страхования, не связанный с жизнью, включающий автострахование, ДМС, имущество и др.). В то же время отмена налоговых льгот сдерживает рост страхования жизни, свидетельствуют данные аналитического обзора кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

"В целом 87% опрошенных страховщиков оценивают состояние рынка страхования non-life положительно, из них 67% видят его умеренно позитивно и 20% - более позитивно. Только 13% оценили состояние рынка нейтрально, и никто из опрошенных не назвал его негативным, - говорится в аналитическом обзоре. - Рынок страхования жизни положительно оценили только 59% компаний. Сдерживающее влияние на оценку страхования жизни страховщиков оказала отмена налоговых льгот".

В 2025 году стратегии страховых компаний смещаются в сторону цифровизации, повышения операционной эффективности, персонализации предложений и ценовой конкуренции. Для потребителей возрастают требования к стоимости полисов, доходности по программам и удобству онлайн-оформления.

По данным "Эксперта РА", страховщики прогнозируют, что прирост рынка в сегменте non-life составит не более 10%, страхования жизни - от 20% до 50%. Сегмент ДМС может возрасти на 10-15%, увеличение сегмента ОСАГО и страхования автокаско оценивается на уровне до 5%, а прирост страхования от несчастных случаев, болезней и имущества ожидается на 5-10%.