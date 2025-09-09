Эти проекты инициированы либо властью, либо бизнесом в целях привлечения кадров для развития экономики конкретных территорий, отметил парламентарий

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. В России может появиться порядка 30 проектов новых городов. Об этом в интервью ТАСС на площадке Восточного экономического форума сообщил депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин.

"У нас в такой новой стадии создание 30 проектов новых городов. География - от Калининграда до Дальнего Востока. Это новые точки роста", - сказал он.

Говырин добавил, что это новые точки роста, создание которых инициировано либо властью, то есть органами государственной власти на местах, либо бизнесом, инвесторами, чтобы решать задачи по привлечению кадров для развития экономики конкретных территорий.

"Поэтому сегодня этот тренд есть, тренд на развитие новых городов. В прошлом мы провели большую работу и написали методическое руководство по созданию новых городов", - отметил депутат.