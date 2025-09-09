Президент США выступил с таким предложением, подключившись в удаленном режиме к встрече между высокопоставленными чиновниками Соединенных Штатов и Евросоюза, которые собрались с целью обсудить совместные меры давления на РФ

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал ЕС увеличить на 100% пошлины в отношении Китая и Индии для усиления давления на Россию с целью урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на три неназванных источника.

По их словам, Трамп выступил с таким предложением, подключившись в удаленном режиме к встрече между высокопоставленными чиновниками США и ЕС, которые собрались в Вашингтоне с целью обсудить совместные меры давления на Москву.

Предполагается, что при готовности ЕС к таким действиям Соединенные Штаты могли бы усилить свои санкции против РФ. "Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это лишь если другие европейские партнеры усилят меры вместе с нами", - сообщил собеседник издания из администрации США. Другой американский чиновник сказал газете, что США готовы ввести в отношении КНР и Индии те же высокие пошлины, что и ЕС, если Брюссель согласится на такой шаг.

Ранее Financial Times сообщала, что ЕС обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа. В статье говорится, что чиновники и дипломаты ЕС начали 7 сентября переговоры по поводу включения подобных рестрикций в новый пакет санкций. Как сообщили три источника газеты, в ходе предварительных обсуждений многократно поднимался вопрос о возможных вторичных санкциях в отношении Китая.