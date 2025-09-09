Трамп: США и Индия продолжают переговоры о торговых барьерах

Американский лидер выразил уверенность, что двум "великим странам не составит труда достичь успешного результата"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по устранению торговых барьеров, контакты лидеров двух стран состоятся в ближайшие недели. Об этом заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Я рад объявить, что Индия и США продолжают переговоры по барьерам между нашими государствами в сфере торговли, - написал он в Truth Social. - Я с нетерпением жду в ближайшие недели разговора с моим очень хорошим другом премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Я уверен, что нашим великим странам не составит труда достичь успешного результата".