В перспективе по нему можно перевозить до 15% экспортных объемов угля, заявил председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол

АБАКАН, 10 сентября. /ТАСС/. Трансарктический транспортный коридор, при снятии инфраструктурных ограничений, может стать одним из альтернативных путей для экспорта угля из Хакасии. В перспективе по нему может перевозиться до 15% экспортных объемов угля из республики, заявил ТАСС председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол.

5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин отметил растущую заинтересованность в трансарктическом транспортном коридоре из Санкт-Петербурга во Владивосток со стороны российских компаний, работающих в Арктике, и со стороны иностранных перевозчиков.

"Можно прогнозировать, что в перспективе он сможет взять на себя до 15% экспортных перевозок хакасского угля. При таких условиях трансарктический коридор может стать важным элементом диверсификации экспортных потоков и снижения логистических рисков для угольной отрасли Хакасии", - сказал Сокол, добавив, что развитие Северного морского пути - это стратегический приоритет страны, и экспорт угля по этому направлению может быть еще одним альтернативным путем. "Сегодня этот маршрут скорее экзотика, учитывая сезонность навигации, недостаток транспортной и логистической инфраструктуры, стоимость перевозки и экологические риски", - отметил председатель республиканского парламента.

Сокол подчеркнул, чтобы этот альтернативный путь заработал, необходимы значительные инвестиции в снятие инфраструктурных ограничений. "Это строительство новых и расширение действующих речных и морских портов, приобретение речных и морских судов. Это - строительство современных перегрузочных терминалов закрытого типа в Красноярске и Дудинке, а лучше - за их пределами, для минимизации рисков экологического ущерба и повышения эффективности перевалки. Нужен будет консорциум угольных компаний, транспортных и логистических операторов, а также конечных покупателей для формирования устойчивых грузовых потоков", - подчеркнул он.

При этом перед реализацией проекта необходимо технико-экономическое обоснование и апробирование на уровне пилотного проекта. Также необходима поддержка на федеральном уровне и плотное взаимодействие властей Красноярского края и Хакасии. В свою очередь министр экономического развития республики Роман Ковтун сообщил ТАСС, что "в случае принятия решения о транспортировке угля Северным морским путем в перспективе это бы позволило поддержать угольную промышленность региона и снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру в целом".

Трансарктический коридор - маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Об угольной отрасли в Хакасии

В республике сегодня работают восемь угольных предприятий. На угледобывающих предприятиях заняты около 5,7 тыс. человек и 12,5 тыс. человек - в смежных отраслях экономики, а с учетом их семей от угледобывающей отрасли зависят около 50 тыс. жителей республики (около 10%). По итогам прошлого года добыча угля в республике снизилась на 6% - до 25 млн тонн, экспорт сократился на 18% - до порядка 11 млн тонн.