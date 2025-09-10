Росавиация уверена в поставке МС-21 авиакомпаниям в ближайшее время

Как уточнил глава Росавиации Дмитрий Ядров, борту необходимо совершить около 290 полетов, чтобы была уверенность в его безопасной эксплуатации

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Росавиации Дмитрий Ядров выразил уверенность в том, что в ближайшее время в российские авиакомпании будут поставлять отечественные самолеты МС-21. Лайнер показывает "неплохие результаты", заявил он в интервью "НЬЮМ ТАСС".

"В настоящее время действительно МС-21 уже летает, он показывает очень неплохие результаты. Мы видим очень неплохие результаты по двигателю, по его тяге, по его экономическим показателям. Я уверен, что в ближайшее время эти самолеты, конечно, будут поставляться уже в отечественные авиакомпании", - сказал он.

Также Ядров рассказал об "экзамене" для самолета. Так, самолет совершает огромное количество полетов, а также наземных и стендовых испытаний. Кроме того, ведется большая сертификационная программа: "это и предоставление доказательных документов, которые являются основными при принятии решения о выдаче сертификата типа на данную машину". "Машина была уже в свое время сертифицирована, и в настоящее время сам МС-21 сертификат типа имеет. Но те задачи, которые были поставлены по импортозамещению, привели к необходимости выдачи одобрений главных изменений практически на каждую составляющую. Это и комплектующие изделия, это и отечественная силовая установка в составе машины, это система электроснабжения, механизация", - добавил Ядров.

Как уточнил глава Росавиации, борту необходимо совершить порядка 290 полетов для того, чтобы была уверенность в его безопасной эксплуатации. "Понятно, что у каждых самолетов, будь то импортные или отечественные, есть какие-то "детские" болезни, с ними практически все сталкиваются. Все видят примеры Boeing, который столкнулся с остановкой даже в какой-то период времени по производству машин. В свое время "Дримлайнеры" стояли, а также 737 МAX. Но наша задача, конечно, на тех ошибках, которые были допущены в том числе и американскими производителями, все это нивелировать", - добавил он.

"Сертификация идет. Вопрос непростой. Но я уверен, что в те сроки, которые определены, в следующем году эти задачи будут выполнены", - заключил Ядров.

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам зарубежного производств. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Самолет рассчитан на полеты на расстояния до 5,1 тыс. км. Воздушное судно также может получить дальнемагистральную версию. В Ростехе заявляли, что более 20 российских самолетов МС-21 разной степени готовности находятся на заводе "Объединенной авиастроительной корпорации" в Иркутске.