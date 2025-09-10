Им стали продовольственные компании, говорится в материалах Точка Банка, hh.ru и Calltouch

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Продовольственные компании стали лидерами "индекса здоровья" российского бизнеса. Об этом говорится в исследовании Точка Банка, hh.ru и Calltouch во втором квартале 2025 года, с результатами которого ознакомился ТАСС.

"Продовольственные микро-, малые и средние компании (включая продукты питания, напитки и алкоголь) стали лидерами индекса здоровья российского бизнеса. Индекс отрасли составил 69 баллов из 100 и за год увеличился на 15 баллов, обороты в II квартале 2025 года относительно II квартала 2024 в этом сегменте выросли на 50%", - говорится в исследовании.

Уточняется, что "индекс здоровья" представляет собой интегральный индекс оценки развития российского бизнеса по основным показателям: продажи, маркетинг и найм персонала и рассчитан на базе фактических оборотов МСП, по данным Точка Банк, показателей рынка труда hh.ru (вакансии, зарплаты, структура спроса) и маркетинговой аналитики Calltouch (трафик, лидогенерация, эффективность каналов).

По данным авторов исследования, в производстве продуктов питания быстрому росту способствовало формирование собственной сырьевой базы. В 2024 году уровень самообеспеченности РФ фруктами и ягодами достиг 43%, молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко) - 85%, сахаром - 110%, мясом - 102%, зерном - 150%, растительным маслом - 252%. "Способствует росту отрасли и запрос со стороны покупателей на локальные, фермерские, экологичные продукты. При наличии собственной сырьевой базы, которая есть во многих регионах, производителям несложно удовлетворить эту потребность", - добавляется в исследовании.

Отмечается, что ключевым драйвером развития отрасли является готовность крупных ретейлеров сотрудничать с малым и средним бизнесом, в том числе в сегменте CTM (собственные торговые марки). В 2024 году их доля в крупнейших продовольственных сетях составила 22% от ассортимента.