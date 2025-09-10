В Роскачестве рассказали о рисках покупки банковских карт с балансом

Мошенники в сети предлагают карты с балансом по цене значительно ниже номинала

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Покупки банковских карт с балансом всегда либо оказываются обманом, либо могут привести к правовым проблемам. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Предложения о покупке карт с балансом - это всегда мошенничество. Реальная цена таких "выгодных" сделок - потеря денег и уголовная ответственность. Важно понимать, что легальные финансовые инструменты никогда не предполагают получения дохода без риска и усилий", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, карты с балансом чаще всего можно найти на онлайн-барахолках и в Telegram-каналах. Мошенники предлагают карты с балансом по цене значительно ниже номинала - например, карту с номиналом десять тысяч рублей продают за две тысячи. При прямом обмане аферисты предлагают купить карту с балансом, требуя при этом предоплату, а после перевода денег мошенник исчезает.

Кроме этого, может применяться схема с фиктивными гарантиями, где в сделке участвует "третья сторона" - якобы независимый гарант, создающий видимость безопасности, а на деле являющийся сообщником преступника. Наиболее опасный вариант - вовлечение в преступную деятельность под видом работы "дропом", когда человека просят обналичивать средства через банкоматы, что ведет к прямой уголовной ответственности, отмечают эксперты.

"Деньги на таких картах почти никогда не бывают чистыми с юридической точки зрения. Их источниками обычно выступают средства, украденные у обычных людей через фишинг или взломы, доходы от продажи запрещенных веществ, "отмытые" деньги преступных группировок, а также средства, полученные путем вымогательства", - рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Для защиты от мошенничества эксперты советуют придерживаться простых правил: проверять информацию на официальном сайте Центрального банка РФ, не пользоваться советами малознакомых людей по решению финансовых вопросов и открыто обсуждать сомнительные предложения с близкими. "Бдительность и осознанность - единственные способы сохранить деньги и личные данные в мире, где мошенники ежедневно совершенствуют свои схемы обмана", - предупредили в Роскачестве.