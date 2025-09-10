Это поможет в развитии юга Красноярского края и Приангарья, считает председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство газопровода "Сила Сибири - 2", соглашение о котором главы государства подписали в Китае, даст толчок развитию опорных населенных пунктов на юге Красноярского края и в Иркутской области. Таким мнением с ТАСС поделился председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников.

Проект магистрального трубопровода "Сила Сибири - 2" должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая через территорию Монголии. Его проектная мощность составляет до 50 млрд куб. м газа в год. В январе 2022 года проект прошел стадию технико-экономического обоснования. Госэкспертиза Монголии одобрила его в марте 2025 года.

"Газопровод захватывает юг Красноярского края и пошел потом дальше через Иркутск. Обычно вдоль трубы на плече в 500 км деловая активность повышается. Я считаю, что, анализируя тот перечень опорных населенных пунктов, который есть в стратегии пространственного развития Сибири с точки зрения газовой перспективы, мы могли бы определить, где и какие активности могут появиться", - сказал собеседник агентства.

Также строительство газопровода могло бы способствовать решению экологических вопросов и газификации этих населенных пунктов. Гусельников также отметил возросшую актуальность строительства железнодорожной магистрали Кызыл - Курагино. "Проекты в сторону Китая сейчас больший вектор интереса будут представлять", - отметил Гусельников.

Ранее сообщалось, что железнодорожная линия Кызыл - Курагино, которая свяжет Туву и Красноярский край, может стать частью железнодорожной ветки до Китая. Предполагается, что больше половины номенклатуры трассы - перевозка угля. Первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов сообщал ТАСС, что предварительная трассировка проекта оценивается в сумму более 1 трлн рублей.

Проект строительства Кызыл - Курагино обсуждается последние 20 лет. На данный момент Тува не связана с другими регионами железнодорожной сетью. Изначально проект строительства ветки Кызыл - Курагино планировала реализовать компания АО "ТЭПК "Кызыл - Курагино" Руслана Байсарова. Позднее председатель правления РЖД Олег Белозеров и Байсаров подписали соглашение, согласно которому РЖД получили статус генподрядчика проекта.