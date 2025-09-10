В двух селах Хабаровского края запустят новые очистные сооружения в конце года

Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, ввод объектов приведет в соответствие требованиям уровень очистки воды от загрязнений, улучшит экологическую обстановку в поселениях, обеспечит услугой централизованного водоотведения и очистки сточных вод более чем 4 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Очистные сооружения почти за 47 млн рублей в селах Могилевка и Георгиевка в районе имени Лазо Хабаровского края сдадут и запустят в конце 2025 года, ввод объектов позволит улучшить экологическую обстановку для более чем 4 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

"Очистные сооружения в селах Могилевка и Георгиевка построят и запустят в декабре 2025 года. Ввод объектов приведет в соответствие требованиям уровень очистки воды от загрязнений, улучшит экологическую обстановку в поселениях, обеспечит услугой централизованного водоотведения и очистки сточных вод более чем 4 тыс. человек", - сказали в министерстве.

Строительство, по данным регионального правительства, ведется по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Проект в Георгиевке стоит 25,3 млн рублей, в Могилевке - 21,3 млн рублей.

Подрядчик выполнил геодезические работы по установке осей фундамента будущих сооружений, проводит расчистку территории строительства площадью 12,5 тыс. кв. м, организовал точку подключения объектов к сетям электроснабжения по временной схеме, выполнил монтаж пяти канализационных колодцев. Производительность очистных составит 100 кубометров в сутки.