МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и компания NtechLab (занимается видоаналитикой на базе ИИ, технологический партнер Ростеха) подписали соглашение об использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Решения на основе нейросетей планируется применять в ключевых отраслях региона, включая здравоохранение, ЖКХ, строительство и экономику. Об этом ТАСС сообщили в компании NtechLab.

"Правительство ЯНАО и компания NtechLab подписали соглашение о развитии и использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в регионе. Отечественные нейросети будут использоваться в экономике, здравоохранении, ЖКХ и строительстве", - сказано в сообщении компании.

Документ подписан губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и генеральным директором NtechLab Алексеем Паламарчуком.

Соглашение предусматривает внедрение искусственного интеллекта для повышения эффективности в строительстве, ЖКХ, на транспорте и в сфере благоустройства городской среды. Также стороны договорились совместно поддерживать научные исследования и разработки в сфере ИИ.

По словам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, соглашение с NtechLab позволит внедрять лучшие мировые практики, чтобы жители получали услуги высочайшего уровня, а города становились умнее.

"Решения NtechLab уже широко представлены в Ямало-Ненецком автономном округе и используются для безопасности городской среды. При этом мы видим широкие горизонты для развития сотрудничества и внедрения ИИ и в другие сферы, что улучшит качество и повысит комфорт жителей региона. Особое внимание мы уделим внедрению цифровых платформенных решений", - отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, слова которого приводятся в сообщении компании.