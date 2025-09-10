Поставки угля из Кузбасса в Южную Корею могут превысить досанкционные

Так считает председатель регионального правительства Андрей Панов

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Поставки угля из Кемеровской области в Южную Корею при условии снятия санкций могут превысить показатели до 2022 года, когда объем экспорта доходил до 19 млн тонн. При этом сотрудничество между Кузбассом и Республикой Корея не останавливалось, сообщил ТАСС председатель регионального правительства Андрей Панов.

Ранее газета "Коммерсант" проинформировала, что по итогам июля 2025 года Россия нарастила экспорт энергетического угля в Южную Корею до 2,7 млн тонн, заняв первое место среди поставщиков. Это максимальный месячный показатель с конца 2022 года.

"Южная Корея многие годы стабильно занимала первые места среди импортеров кузбасского угля. Так было до развязанной Западом санкционной эпидемии. Власти Южной Кореи были вынуждены сократить ввоз российского угля, несмотря на его, без преувеличения, беспрецедентное на мировом рынке соотношение цена/качество. В нынешних условиях приводить конкретную информацию, наверное, будет неправильно, но полностью сотрудничество не останавливалось. При условии снятия санкций потенциал экспорта кузбасского угля в Республику Корея может значительно превысить прежний уровень", - сказал Панов.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что бюджет Кузбасса в 2024 году недополучил порядка 58 млрд рублей из-за ухудшения ситуации в угольной отрасли. В 2025 году прогнозируются потери еще в размере 10 млрд рублей. Связано это с падением мировых цен на уголь, санкциями, а также недостаточной пропускной способностью Восточного полигона. Ситуация с кризисом в угольной отрасли рассматривалась на профильном совещании, которое прошло в Кемерове с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева. По его итогам была разработана антикризисная программа по поддержке угольных предприятий.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 90 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.