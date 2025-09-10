Как рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства, вылов составляет около 257 тыс. тонн, когда в 2023 году вылов составлял порядка 488 тыс. тонн

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Рыбаки на Камчатке добыли порядка 257 тыс. тонн лососей, что на 231 тыс. тонн меньше показателей предыдущего нечетного 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства.

"Вылов составляет 257 240 тысяч тонн. Для сравнения, в 2023 году вылов составлял - 488 609 тысяч тонн. При этом уже освоено порядка 90% от объема возможного вылова", - рассказали в ведомстве.

Как рассказали ТАСС в краевом Минрыбхозе, официально лососевая путина в крае еще не завершена, но объемы вылова уже существенно не изменятся. Окончательные итоги большой рыбалки по традиции подводят в начале октября.

Лососевая путина на Камчатке каждый год проходит на разных побережьях - восточном и западном, поэтому объемы вылова лососей сравниваются с предыдущим четным или нечетным годом, объем вылова в 2025 году будет сравнивается с предыдущим нечетным 2023 годом.