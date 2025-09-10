ТПП выступила против усиления ответственности за нарушения валютных операций

Торгово-промышленная палата предложила увеличить верхний предел существующих штрафных санкций в 5-10 раз, а в качестве альтернативы дополнительно ввести штрафы, кратные сумме денежных средств, переведенных на счета нерезидентов с использованием недостоверных документов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) выступила против усиления уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства, соответствующий отрицательный отзыв палата направила разработчику инициативы - Минфину. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Согласно разработанному проекту закона, предлагается уточнить ответственность за совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В частности, увеличить верхний предел существующих штрафных санкций в 5-10 раз, а в качестве альтернативы такому наказанию дополнительно ввести штрафы, кратные сумме денежных средств, переведенных на счета нерезидентов с использованием недостоверных документов. Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ.

"Не вполне логичным в данной ситуации видится предложение по увеличению верхних пределов существующих размеров абсолютных штрафов по части 1 статьи 193.1 УК РФ с 500 тысяч до 5 млн рублей, а по второй и третьей частям с 1 до 5 млн рублей. При этом по данным, представленным самим разработчиком законопроекта, за три года (2022-2024) по указанной статье было возбуждено 557 уголовных дел, а осуждено всего 106 лиц. То есть большинство уголовных дел прекращается, не доходя до суда, а ущерб возмещается в ходе досудебного производства", - сказал Катырин.

В этой связи в ТПП считают, что предлагаемое увеличение штрафных санкций "не будет способствовать быстрому и полному возмещению причиненного ущерба государству, а, напротив, сделает невыгодным признание вины и выражение желания обвиняемого возместить причиненный вред до судебного разбирательства".

Катырин напомнил, что ранее были приняты изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, направленные на гуманизацию и смягчение уголовной ответственности за преступления в сфере экономики. Концепция рассматриваемого законопроекта, наоборот, направлена на ужесточение уголовной ответственности и вызывает негативную реакцию у бизнес-сообщества, указал Катырин.

"Таким образом, нормы законопроекта являются избыточными в части увеличения размеров фиксированных штрафов", - заключил он.