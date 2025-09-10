Компания также планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Сеульским национальным университетом, который будет касаться исследований в сфере ИИ, сообщил директор по стратегическому развитию OpenAI Джейсон Квон

СЕУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Американская OpenAI, являющаяся разработчиком чат-бота ChatGPT, открыла свое региональное отделение в Республике Корея. Как пояснили в компании, это ее 3-й офис в Азии (после Сингапура и Японии) и 12-й в мире.

"Республика Корея давно считается технологической державой. Уникальное сочетание передовой [технологической] инфраструктуры, инновационных компаний и людей, готовых использовать все новое, делает Республику Корея идеальным центром для инноваций в сфере искусственного интеллекта [ИИ]", - заявил директор по стратегическому развитию OpenAI Джейсон Квон на пресс-конференции в Сеуле.

По его словам, за год число пользователей, обращающихся к ChatGPT хотя бы раз в неделю, выросло в Южной Корее в четыре раза, а по числу платных подписчиков страна занимает первое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Южнокорейские разработчики также входят в десятку стран, которые наиболее активно используют услуги OpenAI в сфере программного обеспечения.

Известно, что OpenAI планирует интегрировать чат-бот в южнокорейский мессенджер Kakao. По словам Квона, несколько южнокорейских предприятий, работающих в сферах строительства, электроники, финансов, связи, разработки игр, развлечений, используют технологии американской компании. Директор по стратегическому развитию также рассказал, что OpenAI планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Сеульским национальным университетом, который будет касаться исследований в сфере искусственного интеллекта.

"Недавно мы объявили, что более 700 млн человек [по всему миру] используют ChatGPT каждую неделю", - сказал Квон. По его словам, всего около 4 млн разработчиков пользуются услугами компании в сфере ИИ. Число платных бизнес-подписчиков превышает 5 млн. Квон рассказал об "образовательном режиме", который используют школьники и студенты при подготовке к экзаменам и решении домашних заданий. При таком режиме вместо прямого ответа искусственный интеллект задает пользователю наводящие вопросы.

"В 2025 году происходит нечто настолько же важное, [как запуск чат-бота в 2022 году]. Наши модели могут не просто отвечать на вопросы, но и решать проблемы самостоятельно", - отметил представитель американской компании, напомнив, что в августе была запущена новая модель чат-бота - GPT-5.