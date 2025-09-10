Поставки красной икры на рынок России с 1 мая по 1 сентября выросли на 18%

Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, рост выпуска готовой к потреблению лососевой икры связан с увеличением вылова тихоокеанских лососей, из которых производится свыше 90% красной икры в стране

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Поставки красной икры на российский рынок увеличились на 18%, до более 7,31 тыс. тонн, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"По данным ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор системы "Честный знак" - прим. ТАСС), с 1 мая по 1 сентября 2025 года с целью реализации на российском рынке было промаркировано свыше 7,31 тыс. тонн соленой икры лососевых, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года. Суммарный объем промаркированной в 2025 году красной икры превысил 8,34 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, рост выпуска готовой к потреблению лососевой икры связан с увеличением вылова тихоокеанских лососей, из которых производится свыше 90% красной икры в стране. "В нечетные годы вылов лососей превышает показатели четных годов, поэтому в этом году ожидаемо путина оказалась удачнее. На 1 сентября добыто 312,7 тыс. тонн, что выше первоначального научного прогноза. По нашим оценкам, итоговый вылов по итогам путины составит около 330 000 тонн - на треть больше, чем в 2024 году, но вдвое меньше, чем 2023 году", - добавил он.

Прогнозируемый объем производства икры по итогам 2025 года составляет 21 тыс. тонн. "Этого более чем достаточно для внутреннего потребления", - прокомментировал динамику президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, путина подходит к концу и уже можно говорить о формировании устойчивого ценового тренда на внутреннем рынке.

По оценкам ЦРПТ, на рост официального производства красной икры в России также повлияло обеление рынка вследствие введения маркировки. Так, из "тени" уже вышли 93 компании, о которых ранее не было известно государству. Сейчас в системе "Честный знак" зарегистрировано свыше полутора тысяч производителей этой продукции.

Обязательная маркировка красной и черной икры введена в России в 2024 году. С 1 мая минувшего года реализация этой продукции стала возможной только при наличии на упаковке Data Matrix кода, зарегистрированного в системе "Честный знак". В 2024 году в России было промаркировано 12,47 тыс. тонн красной и черной икры.