К примеру, необходимы китайскоязычный сервис, привычная кухня и интеграция WeChat, считает директор международной выставки туризма и индустрии гостеприимства МITT

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Введение безвизового режима для граждан Китая при поездках в Россию потребует адаптации инфраструктуры и услуг к спросу гостей из КНР, которые являются желанными туристами во всем мире. Таким мнением с ТАСС поделился директор международной выставки туризма и индустрии гостеприимства МITT Максим Шилов.

2 сентября МИД КНР сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, зампредседателя ПК ВСНП Ли Хунчжуном заявил, что Москва аналогичным образом ответит на решение Китая ввести безвизовый режим для россиян.

"Граждане Китая - желанные туристы во всем мире. И не это случайно: они лидируют по средним тратам на человека в поездке. При этом важно понимать, что они очень требовательны к инфраструктуре и адаптации услуг под свои потребности. К примеру, необходимы китайскоязычный сервис, привычная кухня и интеграция WeChat. Необходима адаптация инфраструктуры и услуг к спросу наших гостей", - сказал ТАСС Шилов.

Эксперт отметил, что безвизовый режим, безусловно, будет способствовать расширению культурных и деловых связей между Россией и КНР. Но для реализации этого потенциала инфраструктура и процессы с обеих сторон должны быть готовы удовлетворить возросший спрос. "Помимо визовых удобств для российских туристов необходимо учитывать два ключевых фактора: географию и доступность прямых авиарейсов, а также курс национальной валюты. Корреляция здесь предельно проста - от них напрямую зависит финальное решение туриста", - добавил собеседник агентства.

Как ранее сообщалось со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, граждане Китая могут въехать в Россию без визы в составе организованной тургруппы от пяти человек. Такой механизм предусмотрен межправительственным соглашением между Россией и Китаем. С августа 2023 года в составе безвизовых групп Россию посетили более 2 млн китайских туристов. При этом сейчас ведется работа над тем, чтобы в рамках соглашения сделать порог для группового безвизового режима - от трех человек и со сроком пребывания до 21 дня.

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства МITT - профессиональная площадка для решения бизнес-задач в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Ежегодно на MITT собирается крупнейшее b2b-сообщество экспертов турбизнеса и индустрии гостеприимства из регионов России и различных стран. MITT-2026 состоится 11-13 марта 2026 года в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.