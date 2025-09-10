География привлечения трудовых мигрантов расширяется прежде всего за счет Индии, считает президент Национального объединения строителей Антон Глушков

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков рассчитывает на большой приток иностранной рабочей силы на российские стройки, в первую очередь из Индии.

"Если будет сохраняться такой же низкий уровень безработицы, то можно рассчитывать на больший приток иностранной рабочей силы", - сказал Глушков ТАСС.

По официальной статистике, 800 тыс. трудовых мигрантов задействованы на стройках России, добавил глава НОСТРОЙ в беседе с ТАСС. "География привлечения сотрудников расширяется, прежде всего, за счет Индии. Это визовый режим, так что требования к безопасности при отборе выше. Но есть большое "но" - это знание русского языка. Идет полемика о том, нужно ли это для визовой рабочей силы в требуемом объеме. Есть даже предложение отменить это требование для рабочей силы, которая не занята в обработке документов. Уровень заработной платы точно конкурентноспособен, чтобы привлекать индийцев", - рассказал Глушков.

По его словам, второй рынок связан с Африкой, но здесь таких подвижек нет, поскольку сложнее ситуация с уровнем квалификации.