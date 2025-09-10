Роснедра направили в Минприроды предложения о повышении интереса бизнеса к геологоразведке

Кроме того, ведомство предлагает стимулировать геологоразведочные работы через стимулирование добычи

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Роснедра направили в Минприроды РФ предложения по повышению заинтересованности бизнеса в геологоразведке, предлагают уменьшать налог на прибыль на стоимость геологоразведочных работ с повышающим коэффициентом. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Роснедр Олег Казанов.

"Поручение выполнено. Мы отправили в Минприроды наши предложения. Есть два способа привлечь финансирование в геологоразведку. Первый - прямое стимулирование, чтобы недропользователю было выгодно этим заниматься. Например, предлагаем ввести налоговые вычеты, уменьшать налог на прибыль на стоимость геологоразведочных работ с повышающим коэффициентом", - сказал он. Казанов отметил, что предлагается ввести такой коэффициент 3 для Арктики и 1,5 - для остальных регионов.

Кроме того, ведомство предлагает стимулировать геологоразведочные работы (ГРР) через стимулирование добычи. "Например, расширение критериев отнесения залежей углеводородного сырья к ТРИЗ (трудноизвлекаемые запасы - прим. ТАСС) и применение к ним особых налоговых режимов приводит к росту добычи ранее не эксплуатируемых запасов, а это, в свою очередь, неизбежно приводит к росту объемов геологоразведочных работ, а они здесь дорогие", - добавил глава Роснедр.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания коллегии Роснедр призвал привести платежи за недра в соответствие с ценностью месторождений, поручил выработать меры экономического стимулирования бизнеса в для заинтересованности в геологоразведке. Позднее глава Минприроды Александр Козлов говорил, что министерство предлагает установить повышающий коэффициент 1,5 при расчете затрат на разведку из налога на прибыль для месторождений на суше Арктики и Дальнего Востока.