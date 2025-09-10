В Приморье фигуранта дела о хищениях на "Восточной верфи" признали банкротом

Геннадий Лазарев создал преступное сообщество, его участники растратили деньги на общую сумму свыше 13 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края признал бывшего ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадия Лазарева банкротом, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В марте текущего года следственные органы завершили расследование дела о мошенничестве, растрате и легализации имущества "Восточной верфи" в отношении Лазарева.

"Арбитражный суд Приморского края признал обоснованным заявление Лазарева Геннадия Иннокентьевича о признании его несостоятельным (банкротом) и ввел процедуру реализации имущества. Судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры реализации имущества гражданина будет назначено после поступления ходатайства финансового управляющего о завершении данной процедуры", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, с ноября 2017 по апрель 2022 года участники преступного сообщества и иные причастные лица растратили денежные средства на общую сумму свыше 13 млн рублей, а также пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 млн рублей. Кроме того, они легализовали имущество, приобретенное организатором преступного сообщества, на сумму более 46 млн рублей.

Ранее следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщило, что, по данным следствия, не позднее 1996 года Лазарев создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы. В различные периоды в нем участвовали находящиеся в зависимости от обвиняемого руководители и работники 10 коммерческих и некоммерческих организаций. По версии следствия, с 1996 по 2024 год через подконтрольные им юридические лица они похитили 16 объектов имущества, принадлежащих Министерству науки и высшего образования РФ.