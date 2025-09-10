АСВ начало выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Вкладчики организации, находящейся в Санкт-Петербурге, могут обратиться с заявлением о выплате через сайт госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" или портал "Госуслуги"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 10 сентября начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам Таврического банка, находящегося в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении АСВ.

"Вкладчики Таврического банка (АО) (г. Санкт-Петербург) начали получать страховое возмещение с 10 сентября 2025 года. Они могут обратиться с заявлением о выплате через сайт государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) или портал «Госуслуги». Средства перечисляются по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты «Мир», - говорится в сообщении.

Размер страховой ответственности АСВ, согласно реестру обязательств банка перед вкладчиками, составляет 56,5 млрд рублей. Возмещение из фонда обязательного страхования вкладов в пределах установленных лимитов смогут получить порядка 57 тыс. вкладчиков, из них 234 - юридические лица.

Размер страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей, включая начисленные по вкладам проценты. Вкладчики, у которых в Таврическом банке хранилось больше указанной суммы, будут обязаны подать требование кредитора. Они смогут это сделать при заполнении заявления на выплату страхового возмещения. АСВ начнет перечислять средства кредиторам банка в период его ликвидации.

Банк России 3 сентября 2025 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Таврический банк" из-за полной утраты банком собственного капитала.